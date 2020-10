Das Angebot an Streaming-Inhalten wächst seit Jahren. Immer mehr Menschen nutzen Plattformen wie Netflix, Sky Show, Apple TV+, Amazon Prime Video und Disney+. Um bei dieser riesigen Auswahl an Serien und Filmen den Überblick zu behalten, lanciert Ringier Axel Springer Schweiz mit «Streaming» ein spezialisiertes Programm-Magazin, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Mit Streaming reagieren wir auf das sich verändernde Sehverhalten zahlreicher Zuschauer. Das Magazin bietet bestes Guiding im stetig wachsenden Markt der Streaming-Plattformen», wird Gion Stecher, Chefredaktor bei den Programm-Medien von Ringier Axel Springer Schweiz, zitiert. «Unser Team hat während den letzten Monaten mit Herzblut und Leidenschaft ein einzigartiges Magazin geschaffen – wir hoffen, dass die Leserinnen und Leser genauso Freude daran haben werden wie wir selbst.»

Neu bei Streaming, das von der Tele-Redaktion produziert wird, ist auch das Abo-Modell: Analog zu Streaming-Diensten beziehen die Leserinnen und Leser das Magazin im flexiblen Monatsabo. «Ein monatlich kündbares Abo ist im Magazin-Bereich eine kleine Revolution», so Alexander Theobald, CEO von Ringier Axel Springer Schweiz. «Wir übernehmen das in der Streaming-Welt etablierte Monatsmodell und bieten unserer Leserschaft so eine ungewohnte Flexibilität.» Interessierte beantragen ihr Abo auf der Webpage streaming.ch, wo sie ergänzend zum physischen Magazin auf zusätzlichen Online-Content zugreifen können. Ebenfalls im Abo inbegriffen ist ein E-Mail-Newsletter. Dieser fasst jede Woche die wichtigsten Updates oder Neuerscheinungen der Streaming-Anbieter zusammen.





Streaming ist ein Hochglanzmagazin und erscheint ab sofort jeden Monat. Es ergänzt das Programmzeitschriften-Portfolio von Ringier Axel Springer Schweiz, das Titel wie Tele, TV-Star, TVvier, TV Land & Lüt und TV8 umfasst. (pd/cbe)