Ringier: Nina Siegrist stösst zur Global Media Unit

Nina Siegrist wechselt von der Schweizer Illustrierte zur Global Media Unit von Ringier. Die ehemalige Co-Chefredaktorin der People-Zeitschrift übernimmt als Projektleiterin New Content eine neue Rolle und berichtet seit Anfang Jahr an Ladina Heimgartner, Head Global Media, wie es in der Mitteilung heisst.

Der Fokus liegt auf der Entwicklung von redaktionellen Formaten wie Verticals und Newsletter sowie neuen Content-Gefässen in Zusammenarbeit mit den Medientiteln der international tätigen Ringier-Gruppe. Das journalistische Portfolio von Ringier umfasst mehr als hundert Medienmarken in insgesamt zwölf Ländern wie der Schweiz, in Mittel- und Osteuropa sowie Afrika.

«Die Medienbranche erlebt eine Phase des Aufbruchs und der Innovation. Für uns als Ringier Global Media Unit ist es eine Kernaufgabe, diesen Rückenwind zu nutzen und die Weiterentwicklung des Medienschaffens aktiv und im Zusammenspiel mit den Kolleginnen und Kollegen in den Ländern mitzugestalten», wird Ladina Heimgartner, Head Global Media von Ringier, zitiert. «Mit Nina Siegrist gewinnen wir eine erfahrene Medienexpertin mit viel Gespür für Storytelling, einem breiten Know-how zu allen Teilaspekten der Medienproduktion sowie einem ausgedehnten Wissen zu weltweiten Branchentrends. Ich wünsche ihr für diese Herausforderung viel Erfolg und freue mich, dass wir zusammenarbeiten.»

«Es ist ein Privileg, Teil dieses kreativen und global vernetzten Teams zu sein», sagt Nina Siegrist. «Das journalistische Portfolio der Ringier Gruppe ist vielfältig und ich freue mich, meine redaktionelle und strategische Erfahrung nun auf internationaler Ebene anzuwenden.»

Nina Siegrist ist seit 2014 in verschiedenen Funktionen für Ringier und Ringier Axel Springer Schweiz tätig. Zuletzt war sie Co-Chefredaktorin der Schweizer Illustrierte und in dieser Funktion mitverantwortlich für die People-Zeitschrift der Schweiz und deren Onlineportal. (pd/wid)