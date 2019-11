Republik: Plakatkampagne in Zürich gestartet

Zum ersten Mal seit der Gründung hat das Onlinemagazin «Republik» eine Werbekampagne lanciert. Seit Dienstag hängen für zwei Wochen in allen Bussen und Trams der Stadt Zürich ein bis zwei Hängekartons der «Republik». Die gleichen Sujets werden in den sozialen Netzwerken platziert, wie es in einer Mitteilung an die Abonnenten heisst.

Insgesamt gebe es neun verschiedene Sujets, schreibt «Republik»-Mitgründer Christof Moser auf Twitter. Alle Sujets enthalten den gleichen Slogan: «Wollen Sie es wirklich wissen?» Erarbeitet hat die Kampagne die Agentur Heads Corporate Branding – unentgeltlich, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Trotzdem seien Kosten entstanden: «Wir nehmen dafür rund 60'000 Franken in die Hand – oder umgerechnet 250 Jahresmitgliedschaften.» (cbe)