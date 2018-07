Anlässlich der diesjährigen Man’s World lancierte das Wirtschaftsmagazin «Punkt» erstmals eine Pop-up-Redaktion. Drei Tage lang war das Team im März an der Männermesse vertreten. Entstanden seien neun spannende Geschichten, die es ins Magazin geschafft haben, heisst es in einer Mitteilung.

Am 24. Juli nistet sich die Redaktion nun bei NailSmith & Johnson ein, der Schmiede für Männerhände im Bankenviertel Zürichs. «Die wirklich guten Geschichten sind auf der Strasse zu finden», wird Herausgeber Rino Borini in der Mitteilung zitiert. «Statt täglich Hunderte von PR-Emails zu durchforsten, gehen wir in unregelmässigen Abständen an Orte, wo wir auf ausgefallene Geschichten oder interessante Meinungen stossen.»

Zudem kämen die Macher des Magazins so in direkten Kontakt mit ihrer Leserschaft – und umgekehrt, heisst es weiter. «Die Lesernähe ist heute viel zentraler als früher. Die Pop-up-Redaktion ist ein ideales Gefäss, um auf die Bedürfnisse – und auf die Kritik – unserer Leser einzugehen. Schliesslich lebt ein Magazin von seinen Leserinnen und Lesern», so Borini.

Auch Nicht-Leser und potenzielle Neu-Leser seien eingeladen, die Pop-up-Redaktion zu besuchen. Ab 12 Uhr gibt es neben «dem offenen Ohr für tolle Storys» Bier und Würste vom Grill, und das bis zu Ladenschluss um 20 Uhr. (pd/cbe)