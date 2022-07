SRF: Roger Aebli neu bei der «Tagesschau»

Der Nachfolger von Wasiliki Goutziomitros im Moderationsteam der «Tagesschau»-Ausgaben am Mittag und am Vorabend heisst Roger Aebli. «Das tägliche Weltgeschehen in wenigen Minuten wiederzugeben, zu vertiefen und einzuordnen – das ist für mich die Königsdisziplin im Newsjournalismus. Dass ich nun das ‹Tagesschau›-Team als Moderator vor dem Publikum vertreten darf, darauf freue ich mich sehr», wird Aebli in einer Mitteilung vom Mittwoch zitiert.

Der 39-jährige Bündner arbeitet seit sieben Jahren bei SRF. Seit Anfang Jahr berichtet er bei Radio SRF als Auslandredaktor von Bern aus über das Geschehen in Russland und der Ukraine. Von 2015 bis 2022 produzierte und moderierte er bei Radio SRF 4 News, unter anderem die Sendungen «HeuteMorgen» und «Politikum». Zuvor war Aebli, der an der ZHAW einen Bachelor in Journalismus und Organisationskommunikation abgeschlossen hat, länger bei «Radio Grischa» tätig – zuletzt als Redaktionsleiter, bei «Tele Südostschweiz» als Gesprächsleiter von Talk- und Wahlsendungen sowie bei der «Südostschweiz» als freier Redaktor im Ressort Kultur.

Gregor Meier, Nachrichtenchef SRF: «Roger Aebli bringt sowohl das polit-journalistische Rüstzeug als auch eine aussergewöhnliche Kamerapräsenz mit, um die ‹Tagesschau›-Sendungen am Mittag und Vorabend erfolgreich moderieren zu können. Ich freue mich sehr über diese Verstärkung für das Moderationsteam.»

Wasiliki Goutziomitros ergänzt ab dem 8. September das Moderationsteam des Nachrichtenmagazins «10 vor 10» (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)