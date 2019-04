Radio 1: Roger Schawinski erklärt den Eklat

«Das Ende war abrupt», gesteht Roger Schawinski am Mittwochmorgen in der «Morgenkolumne» auf Radio 1 ein. Nach einem Streit mit Markus Somm beendete der Gesprächsleiter am Montagabend die Sendung «Roger gegen Markus» – er hatte keine Lust mehr (persoenlich.com berichtete). Die von persoenlich.com zuerst verbreitete Meldung wurde von diversen Medien aufgegriffen.

Somm und er seien sich derart in die Haare geraten wie noch nie, so Schawinski im Interview auf seinem eigenen Sender. «Es lupfte mir den Hut.» Die Sendung werde momentan unter erschwerten Bedingungen aufgezeichnet. Somm weilt derzeit in den USA, der Talk muss über eine Internetleitung geführt werden. «Wegen der Zeitverschiebung ist es für Markus Somm zum Aufnahmezeitpunkt morgens um 6 Uhr, das ist vielleicht nicht ganz optimal», so der Moderator.

Vielleicht gebe es die Sendung nächste Woche noch, sagte Schawinski noch am Montag. «Ich bin überzeugt, dass sie auch am kommenden Montag wieder stattfindet.» Bereits unmittelbar nach dem hitzigen Talk hätten sich die beiden Kontrahenden telefonisch ausgesprochen. Und: «Wir werden am Samstag ein längeres Gespräch führen, und ich bin überzeugt, dass wir uns da finden werden.» Schliesslich seien Somm und er privat befreundet. (cbe)