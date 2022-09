Weltwoche: Roman Zeller wird Ressortleiter Digital

Die Weltwoche verstärkt ihr Führungsteam. Roman Zeller wird per sofort Ressortleiter Digital und Mitglied der Chefredaktion. Er verantwortet in dieser Funktion den neugestalteten und erfolgreich lancierten Internetauftritt der Weltwoche, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

«Roman Zeller zählt zu den grossen Talenten unserer Branche», lässt sich Weltwoche-Verleger Roger Köppel zitieren. «Er ist neugierig, unerschrocken, belastbar, ein guter Schreiber und ideenreicher, vielseitiger Redaktor, der den Mut hat, Gegensteuer zu geben, und das Weltwoche-Credo ‹unabhängig, kritisch, gut gelaunt› vorlebt.»

Zeller trat im Sommer 2018 als Volontär in die Redaktion der Weltwoche ein. Ab Sommer 2019 war er Inlandreporter, seit Herbst 2021 ist er Deutschland-Korrespondent mit Sitz in Berlin. Dort setzte er laut Mitteilung «innert kurzer Zeit hervorragende Akzente».

Der heute 29-jährige Zeller stamme «aus einer Schweizer Journalisten-Dynastie». Sein Grossvater Willy Zeller war Wirtschaftschef der NZZ, sein Vater René Zeller deren stellvertretender Chefredaktor, später Bundeshauschef der Weltwoche. Roman Zeller ist in den Kantonen Zürich und Bern aufgewachsen und studierte Rechtswissenschaften in Zürich, Brisbane und Peking.

Einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde Zeller wegen eines Porträts über die Berliner Prostituierte Salomé Balthus. Der Artikel wurde Medienberichten zufolge nach einem persönlichen Treffen im Dezember 2019 gegen ihren Willen geschrieben. Balthus wehrte sich dagegen. Eine Vergleichsverhandlung am Zürcher Bezirksgericht scheiterte jedoch. (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)