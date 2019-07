SMH Verlag: Ronnie Grob wird Chefredaktor vom «Schweizer Monat»

Michael Wiederstein verlässt den «Schweizer Monat» auf Ende Juli 2019. Wiederstein war 2010 zur SMH Verlag AG gestossen, die den «Schweizer Monat» und den «Literarischen Monat» herausgibt, und leitete seit 2016 beide Zeitschriften als Chefredaktor. Wiedersteins Kündigung erfolgt laut einer Mitteilung auf eigenen Wunsch: Im September 2019 tritt der 35-Jährige eine neue Stelle als Executive Editor bei Get Abstract in Luzern an.

Jüngere Leser gewinnen

An seiner Stelle übernimmt ab dem 1. August 2019 Ronnie Grob. Der gelernte kaufmännische Angestellte ist seit 2006 publizistisch und journalistisch tätig und vor drei Jahren zum «Schweizer Monat» gestossen: In dieser Zeit ist er zum stv. Chefredaktor aufgestiegen und hat sich publizistisch mit Analysen und Reportagen aus dem In- und Ausland hervorgetan: «Es freut mich sehr, die Leitung einer bald hundertjährigen Zeitschrift zu übernehmen, die sich in ihrer Geschichte stets als Oase der Reflexion in einer Flut von tagesaktuellen, aber rasch wieder vergessenen Themen gezeigt hat», lässt sich Grob in der Mitteilung zitieren.

Er sei davon überzeugt, dass auch bei jüngeren Konsumenten die Sehnsucht nach Substanz wieder stärker wird, und somit auch die Zahlungsbereitschaft für Qualitätspublizistik, so der 44-Jährige. Grob hatte neben seiner Anstellung beim «Schweizer Monat» bei der «NZZ am Sonntag» eine Medienkolumne, die jedoch nach einem halben Jahr abgesetzt wurde (persoenlich.com berichtete).

Von fünf auf drei Mitglieder

Beim «Schweizer Monat» ergänzen ab dem 1. September weitere Autoren das Team: Blockchain-Unternehmer, Publizist und Speaker Milosz Matuschek aus Berlin. Der promovierte Jurist unterrichtete mehrere Jahre Deutsches Recht und Rechtsvergleichung an der Pariser Sorbonne und schreibt seit über 15 Jahren für deutschsprachige Publikationen (u.a. Cicero, Brandeins, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung). Seit mehreren Jahren sei der 39-Jährige nicht nur den Schweizern als Kolumnist und regelmässiger Autor der NZZ bekannt, schreibt der «Schweizer Monat».

Änderungen gibt es auch im Verwaltungsrat der SMH Verlag AG, die den «Schweizer Monat» und den «Literarischen Monat» herausgibt. Er wird neu von fünf auf drei Mitglieder verkleinert; der bisherige Präsident Thomas Sprecher und das Verwaltungsratsmitglied Jobst Wagner haben an der Generalversammlung vom 20. Juni ihren Rücktritt erklärt. Georges Bindschedler wurde zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt. Der Verwaltungsrat besteht also neu aus René Scheu, Eric Lütenegger und Georges Bindschedler als Präsident. (pd/eh)