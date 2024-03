Todesfall: Sein Berndeutsch klingt noch nach

von Nick Lüthi

Als das «Rendez-vous» von Radio DRS noch fest ins Nachrichtenrepertoire der Schweizer Haushalte gehörte, prägte seine Stimme die Infosendung. Daniel Schmidts kerniges, sonores Berndeutsch in Basslage erklang ab Mitte der 1990er-Jahre als Markenzeichen am Mittag und brachte Ruhe in die News-Hektik.

Seine Stimme die schon eine Weile nicht mehr am Radio zu hören war, ist nun endgültig verstummt. Daniel Schmidt ist im Alter von 73 Jahren verstorben, wie einer Todesanzeige zu entnehmen ist. Er hinterlässt seine Frau.

Bei der Abteilung «Wort» eringestiegen

Der gebürtige Emmentaler wollte schon immer Journalist werden. Zwar versuchte er sich noch an einer Ausbildung zum Gymnasiallehrer, doch mit 25 Jahren zweigte er ab in Richtung Radio. In seiner ersten Jahren an der Schwarztorstrasse arbeitet Schmidt für die Abteilung «Wort» mit ihren gesellschaftspolitischen Hintergrundsendungen.

Nach seinen ersten Jahren Radioerfahrung gehörte Daniel Schmidt 1983 zu den Mitgründern des neuen Jugendsenders DRS 3. Nach einer Auszeit kehrte er in die Inland-Redaktion zurück und fand schliesslich zu den Mittagsinformationen, die er über Jahre mitprägte.

Umstieg auf Hochdeutsch gemeistert

Leute, die mit ihm zusammengearbeitet habe, betonen seine Gelassenheit und Ruhe im stressigen Newsbetrieb; je höher der Adrenalinspiegel, desto grösser die Konzentration. Dafür sorgen auch die Zigaretten, die Schmidt bei der Arbeit rauchte. Daniel Schmidt liess sich selbst dann nicht aus der Ruhe bringen, als das Tempo anzog und das «Rendez-vous» auf Hochdeutsch moderiert wurde. Sein Markenzeichen, das charakteristische Berndeutsch, schimmerte weiterhin durch.

Dass es ihn so lange beim Radio gehalten hat, lag auch daran, dass er bei seiner Arbeit das tun konnte, «wofür andere ihre Freizeit hergeben müssen», wie er 2005 in einem Porträt fürs Radiomagazin sagte.