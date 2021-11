Prix Walo: SRF-Radiosendung «Persönlich» ausgezeichnet

Die Verleihung des 46. Prix Walo fand am Sonntagabend im SRF-Fernsehstudio in Zürich vor 400 Gästen statt. Dabei wurde SRF mehrfach ausgezeichnet, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Live-Gesprächssendung «Persönlich» auf Radio

SRF 1 gewann die Auszeichnung als beste Radio-Produktion. Mona Vetsch erhielt Silber in der Kategorie «Publikumsliebling», die via Telefonabstimmung bestimmt wurde. Vetsch präsentiert unter anderem die SRF-Sendungen «Mona mittendrin» und «Reporter Spezial». Die SRF-Koproduktion «Zwingli» über den Zürcher Reformator Huldrych Zwingli erhielt die Auszeichnung als beste Filmproduktion.

Christian Zeugin, Leiter Moderation Radio SRF 1, lässt sich in der Mitteilung wie folgt zitieren: «Die besten Geschichten schreibt das Leben selbst: Und genau diese persönlichen Lebensgeschichten erzählen unsere Gäste seit über 45 Jahren live am Radio, Sonntag für Sonntag. Freud und Leid, Glück und Schicksal – alles gehört dazu, und diese authentische Begegnung zwischen zwei Menschen macht den Erfolg der Radiosendung aus. Dass ‹Persönlich› mit dem Prix Walo ausgezeichnet wurde, freut uns deshalb umso mehr.»

«Persönlich» ist die erste Live-Radiotalkshow der Schweiz und damit eine der erfolgreichsten Sendungen von Radio SRF 1, wie es weiter heisst. Jeweils zwei Gäste sind jeden Sonntagmorgen in der Sendung zu Gast und erzählen live aus ihrem Leben. Das sind bekannte Personen aus Kultur, Unterhaltung, Wirtschaft und Politik, die sich in der Sendung von ihrer persönlichen Seite zeigen. Gäste der nächsten Sendung von Sonntag, 14. November 2021, sind Reiseleiterin Roswitha Gassmann und Fabian Riesen, Hersteller von Helikopter-Flugsimulatoren. Das Gespräch ist um 10 Uhr auf Radio SRF 1 und um 16.00 Uhr auf SRF 1 zu sehen.

Der Prix Walo wurde 1974 von Musiker und Orchesterleiter Walo Linder ins Leben gerufen und gilt als eine der renommiertesten Auszeichnungen in der Schweizer Unterhaltungsbranche. (pd/tim)