Timo Grossenbacher, Datenjournalist bei SRF Data, gewinnt den Surveillance-Studies-Preis 2019 für seinen Artikel «‹Predictive Policing› – Polizei-Software verdächtigt zwei von drei Personen falsch», wie SRF in einer Mitteilung schreibt.

In seinem Artikel beschreibt Grossenbacher die Früherkennung von Gewaltverbrechen und die Registrierung dieser in polizeilichen Datenbanken. Die Gefährlichkeit von Einzelpersonen werde unter anderem mit einem computergestützten Prognoseinstrument eingeschätzt. Dieses neige jedoch stark zur Überschätzung, wie seine Recherche gezeigt habe.

Das Surveillance-Studies-Forschungsnetzwerk vergibt seit 2012 Preise für journalistische Arbeiten. Zum ersten Mal geht diese Auszeichnung in die Schweiz. 2019 werden Preise für herausragende Texte an Journalistinnen und Journalisten vergeben, die sich mit Überwachung und Kontrolle in unserer Gesellschaft auseinandersetzen. Die Preisverleihung findet am 28. Januar 2019 an der Universität Hamburg statt. (pd/cbe)