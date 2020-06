SRF: Urs Leuthard leitet TV-Bundeshausredaktion

Die TV-Bundeshausredaktion von Schweizer Radio und Fernsehen wird neu von Urs Leuthard geleitet. Der «ausgewiesene und erfahrene Politjournalist» folgt auf Christoph Nufer, der eine neue Herausforderung angenommen hat, wie SRF in einer Mitteilung schreibt. Nufer wechselt per 1. Juli 2020 als neuer Kommunikationschef ins Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement EJPD zu Bundesrätin Karin Keller-Sutter (persoenlich.com berichetete).

«Das einzigartige politische System der Schweiz ist noch stärker als andere Demokratien darauf angewiesen, dass die Menschen informiert sind und die Hintergründe und Zusammenhänge verstehen. Dafür werde ich mich, zusammen mit einem hochkompetenten Team, mit meiner ganzen Energie einsetzen – im TV und auf den digitalen Kanälen», wird Leuthard in der Mitteilung zitiert. Tristan Brenn, TV-Chefredaktor, ergänzt: «Urs Leuthard ist ein intimer Kenner der Schweizer Politik. Er hat eine hohe Glaubwürdigkeit und ein starkes Verständnis auch für die digitalen Bedürfnisse im Journalismus. Damit bringt er ideale Voraussetzungen für diesen Job mit.»

Der 57-jährige Leuthard ist seit Juni 2002 für SRF tätig. Bis 2008 war er Moderator und Redaktionsleiter der «Arena», danach wechselte er als Moderator, Redaktor und Reporter zur «Rundschau», bevor er Anfang 2012 die Redaktionsleitung der «Tagesschau» übernahm. Seit 2002 moderiert Urs Leuthard auch Abstimmungs- und Wahlsendungen beim Schweizer Fernsehen und analysiert die Ergebnisse. Zudem war er Gastgeber der Sessionssendung «Classe Politique».

Ab dem Sommer 2016 leitete Urs Leuthard das Publizistikprojekt Newsroom19 parallel zur «Tagesschau», deren Leitung er dann aber Ende 2018 abgab. Mit der Etablierung der neuen Newsroom-Organisation und dem Bezug des News- und Sportcenters wurde das Publizistikprojekt formell Anfang 2020 abgeschlossen.

Bereits im Januar wurde bekannt, dass Leuthard in die SRF-Bundeshausredaktion wechselt, um dort die «Interviews zum Tag» zu realisieren. Gleichzeitig kündigte er in einem persoenlich.com-Interview an, sich in den Bereichen Newsroom/Change Management und Demokratie-Bildung selbstständig machen zu wollen. «Die Pläne für die Selbständigkeit lege ich nun auf Eis – das ist nicht vereinbar mit der Leitungsfunktion in Bern», sagt Leuthard am Mittwoch auf Anfrage. «Aber gerne bringe ich meine Erfahrungen und mein Know-how innerhalb der SRG noch stärker ein.» (pd/cbe)