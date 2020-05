IGEM: Vier Vorstandsmitglieder virtuell gewählt

Die Mitgliederversammlung 2020 der IGEM Interessengemeinschaft elektronische Medien fand zum ersten Mal virtuell statt und bestätigte den Präsidenten Stephan Küng und die wieder kandidierenden Vorstandsmitglieder. Die langjährigen Vorstandsmitglieder Dominik Kaiser, Beatrice Kniel, René Plug und Milosz Lipski wurden «herzlich verabschiedet», wie es in einer Mitteilung heisst.

Die IGEM-Mitglieder wählten neu Nathalie Diethelm von Havas, Florian Wanner von CH Media, Frank Zelger von Admeira sowie Roger Baur von Ringier/Admeira in den Vorstand. Damit wird ein Drittel des Vorstandes der IGEM neu besetzt. «Dass sich so viele Führungskräfte im Vorstand engagieren, zeigt die Wichtigkeit der IGEM gerade in dieser Zeit mit den anstehenden Marktentwicklungen und Herausforderungen. Die IGEM kann vom hochkarätigen Zugang im Vorstand viel profitieren», wird IGEM-Präsident Stephan Küng in der Mitteilung zitiert.

Der IGEM-Vorstand setzt sich 2020 so zusammen: Stephan Küng (TWmedia, Präsident), Alexander Duphorn (Goldbach, Vizepräsident), Axel Beckmann (Group M), Christof Kaufmann (Weischer.Cinema), Florian Wanner (CH Media), Frank Zelger (Admeira), Jochen Witte (Goldbach), Manfred Strobl (Mediaschneider), Nathalie Diethelm (Havas), Raoul Gerber (Goldbach), Roger Baur (Ringier/Admeira) und Roger Elsener (CH Media).

Weiter konnte die IGEM seit der letzten Mitgliederversammlung gleich vier neue Mitgliedsfirmen begrüssen. Neu sind der Netzbetreiber Quickline, die Beratungsfirma Signifikant, der Web-TV-Anbieter Wilmaa und die Interessengemeinschaft Digital-Out-of-Home (IG DOOH) Mitglieder bei der IGEM.

Die IGEM deckt mit ihren Mitgliedern laut Mitteilung «die ganze Wertschöpfungskette in den elektronischen Medien ab und engagiert sich für vielfältige und liberale Werbemöglichkeiten – gerade auch mit Blick auf die zunehmende Marktkonzentration und den angespannten Werbemarkt derzeit». Küng dazu: «Die IGEM leistet einen wesentlichen Beitrag am Markt. Wir freuen uns über unsere vielen langjährigen und treuen Mitglieder. Gleichzeitig ist die Tatsache, auch nach 22 Jahren noch neue Mitglieder begrüssen zu dürfen, eine Bestätigung der Wichtigkeit der IGEM für die elektronischen Medien in der Schweiz.» (pd/cbe)