SRF: Von der Quelle bis nach Koblenz

Von der Quelle bis nach Koblenz

Die Aare ist seine «Grüne Mutter» – und «G&G»-Reporter Sandro Sabatini ist ihr «Aarekind». In Bremgarten bei Bern direkt an der Aare aufgewachsen, will Sabatini den längsten Fluss der Schweiz in seiner Ganzheit erleben.

«G&G»-Reporter Sandro Sabatini ist auf der Aare unterwegs, hier mit Schauspielerin, Moderatorin und Hypnose-Therapautin Tanja Gutmann. (Bild: SRF/Oscar Alessio)