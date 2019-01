Im Alltag begegne man oft Situationen, bei denen man denke: «Das kann ich doch auch» oder: «Das kann ich aber besser.» Das Schweizer Fernsehen geht diesem altbekannten Phänomen auf den Grund, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. SRF begleitet vier Laien beim Versuch, die Tätigkeiten eines Profis – einer Journalistin, eines Kochs, Handwerkers oder Schiedsrichters – zu übernehmen.

In der ersten Folge vom 10. Januar versucht sich Danuta Chalkitis als Journalistin. Chalkitis ist Kinderärztin, Yogalehrerin und Klangschalentherapeutin. «Mit genug Wille und Überzeugung schafft man alles», wird die Kinderärztin in der Mitteilung zitiert. Sie sei die bessere Journalistin, da sie nah an den Menschen dran sei, mit Emotionen Augenblicke einhole und mit ihrem Charme und ihrer Herzlichkeit viel mehr erreichen könne als mancher TV-Journalist. SRF schickt Chalkitis aus diesem Grund zum Lokalfernsehen TeleBielingue, wo sie sich als Videojournalistin behaupten kann.

Die Serie «Ich kann das besser» umfasst vier Folgen und wird vom 10. Januar bis 31. Januar 2019 jeweils donnerstags um 21.00 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt. (pd/as)