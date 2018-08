SRF

Wie Verbrecher Edi am Limit lebt

Radio SRF hat zum ersten Mal eine spezifische Podcast-Serie produziert. In sechs Folgen gibt ein Verbrecher erschütternde Einblicke in sein Leben voller Hochs und Tiefs, Chancen und Gefahren – stets an der Grenze zwischen Gut und Böse. Die Serie ist ab Mittwoch online.

Der Protagonist der Serie «Edi» ist in der Serie anonymisiert, seine Geschichte basiert jedoch auf wahren Gegebenheiten. (Bilder: SRF)