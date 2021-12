Tamedia: Youthletter «Hochformat» für unter 25-Jährige

Im Oktober hat Tamedia für all ihre Newsplattformen das Youth-Abo für Leserinnen und Leser unter 25 Jahren lanciert (persoenlich.com berichtete). Nun bietet das Medienhaus dieser Zielgruppe auch inhaltlich ein neues, auf sie zugeschnittenes Angebot. Den Auftakt macht der wöchentliche Newsletter beziehungsweise Youthletter «Hochformat» von Tages-Anzeiger und Berner Zeitung.







Die Gesichter dahinter sind die drei Tamedia-Journalistinnen Zoë Egli, Anastasia Presta und Sara Belgeri. «Unsere Leserinnen und Leser dürfen von unserem Newsletter eine gute Mischung an Themen erwarten: einerseits sollen sie sich top informiert fühlen, andererseits soll ‹Hochformat› aber auch ein persönlicher, digitaler Brief sein, angereichert mit Ausgeh-, Streaming- und Rezepttipps», wird Zoë Egli in einer Mitteilung zitiert.

«Heutzutage werden wir regelrecht von News überflutet und es ist schwer, den Überblick zu behalten. Wir übernehmen nun diese Aufgabe und bringen Orientierung», ergänzt Anastasia Presta. Damit kommen sie einem Wunsch nach, der oft von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des aktuell laufenden Youth Lab des Tages-Anzeigers geäussert wurde.

Nach der Lancierung des Newsletters wird das Angebot schrittweise auf weitere Plattformen, wie etwa Instagram und TikTok, ausgebaut, wobei auch hier Erkenntnisse aus dem Youth Lab einfliessen sollen. Sara Belgeri: «Wir möchten einer jungen Zielgruppe die wichtigsten Nachrichten und Geschichten der Woche liefern. Gleichzeitig wollen wir eine Community aufbauen, in der wir uns miteinander austauschen und konstant im Gespräch bleiben.» (pd/cbe)