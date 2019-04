Leaving Neverland

Zahlreiche Beschwerden bei SRF nach Jacko-Dok

In der Mediathek ist der umstrittene Dokumentarfilm über die Pädophilie-Vorwürfe gegen Michael Jackson am Wochenende rund 47'000 angeschaut worden. Beim SRG-Ombudsmann gingen bis am Montagnachmittag 22 Beanstandungen ein.

Michael Jackson und Wade Robson. (Bild: SRF)