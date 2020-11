Schweizer Monat: Zwei Neuzugänge verstärken das Team

von Christian Beck

Der Schweizer Monat verstärkt das Redaktionsteam. Am 15. November startet Vojin Saša Vukadinović als Redaktor bei der Autoren- und Debattenzeitschrift. «Der Schweizer Monat steht für die sachliche Analyse des Zeitgeschehens, vermeintlicher Gewissheiten wie auch des Irrationalen. Zugleich tritt er für die unaufgeregte Verteidigung liberaler Werte ein – in einer Ära zunehmend moralisch verengter Debatten und subjektivistischer Meinungsgüter eine dringliche Tätigkeit», so Vukadinović auf Anfrage von persoenlich.com. «Nachdem ich bereits in der Zeitschrift publizierten konnte, freue ich mich, mich nun auch redaktionell einzubringen.»

Vukadinović ist Historiker und promovierte mit einer Arbeit zur Geschlechtergeschichte des deutschen Linksterrorismus am Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin. Nach Stationen an mehreren Hochschulen – der Humboldt-Universität zu Berlin, der Universität Basel, der Universität Zürich sowie der ETH Zürich – arbeitet er aktuell an einem kapitalismushistorischen Thema. 2018 erschien der von ihm herausgegebene Sammelband «Freiheit ist keine Metapher», der sich Antisemitismus, Migration, Rassismus und Religionskritik widmet.

Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit hat Vukadinović für Zeitungen und Zeitschriften wie Ästhetik und Kommunikation, Cicero, Emma, Jungle World, NZZ, Siegessäule, Texte zur Kunst, Welt und die Welt am Sonntag Debattenbeiträge und Essays verfasst sowie Interviews geführt. Diesen Herbst hat der 41-Jährige zwei weitere Bücher herausgegeben: den Sammelband «Zugzwänge», der Flucht und Sexualität zum Thema hat, sowie die Anthologie «Die Schwarze Botin», die sich der radikalsten Zeitschrift der westdeutschen Frauenbewegung widmet.

Von der Tageszeitung zur Monatszeitschrift

Ebenfalls konnte Daniel Jung als Redaktor des Schweizer Monats verpflichtet werden. Jung arbeitet momentan bei der Tageszeitung Schaffhauser Nachrichten und wird im Februar 2021 zum Team stossen. «Ich freue mich darauf, ab Februar in einem hochwertigen Monatsmagazin mit spannenden Autoren mitzuwirken. Ich möchte mich dort auch für den Ausbau des audio-visuellen Onlineinhalts einsetzen und die Marke ‹Schweizer Monat› so noch bekannter machen», so der 39-Jährige zu persoenlich.com. Jung schloss 2010 sein Lizenziat in Anglistik und Geschichte an der Uni Zürich ab. Parallel dazu arbeitete er Teilzeit für Winterthur Leben und KPMG. Nach dem Studium ist Jung bei den Schaffhauser Nachrichten eingestiegen, zuerst mit einem Volontariat, heute ist er Ressortleiter Stadt Schaffhausen.

Zu einem Abgang kommt es Ende Jahr: Milosz Matuschek, seit September 2019 stellvertretender Chefredaktor beim Schweizer Monat, hat gekündigt (persoenlich.com berichtete).

Zwei weitere Neuerungen verkündet Ronnie Grob, Chefredaktor des Schweizer Monats, auf Anfrage: Neu ist es möglich, Einzelhefte mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen zu kaufen. Zudem ist das Magazin nicht mehr nur an Kiosken in der Schweiz erhältlich, sondern neu auch in grossen Zeitschriftenhandlungen in Bahnhöfen und Flughäfen in Deutschland.