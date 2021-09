Sharely: 660'000 Franken frisches Kapital

Die Miet- und Vermietplattform Sharely erhält prominente Unterstützung und schliesst unter der neuen Führung von Lucie Rein eine erste Finanzierungsrunde über 660'000 Franken ab. Das frische Geld fliesst in die Weiterentwicklung der Plattform, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Per Ende Jahr soll die Website komplett neu lanciert werden. Eine nächste, grössere Finanzierungsrunde ist für Anfang 2022 geplant.

Als eine der wenigen «Women in Tech» habe Lucie Rein die Start-up-Szene in der Schweiz mit innovativen Ideen nachhaltig geprägt. Nachdem sie die Anti-Foodwaste-Plattform «Too Good To Go» in der Schweiz aufgebaut hat, führt sie seit Mai 2021 ihr Engagement für nachhaltigen Konsum und ressourcenschonende Wirtschaftsmodelle erfolgreich weiter und verhilft als CEO dem Zürcher Start-up Sharely zu neuer Flughöhe, heisst es.

Zu den Investorinnen und Investoren, die Lucie Rein für Sharely in der ersten substanziellen Investmentrunde gewinnen konnte, gehören bekannte Namen: Pascal Meyer, CEO QoQa.ch, Dominique Locher, Gründer LeShop, Andreas Buhl, CEO MSS Holding, wie auch Raoul Stöckle, Co-Gründer Bond.

Sharely ist laut eigenen Angaben bereits heute die grösste Miet- und Vermietplattform in der Schweiz. Die Plattform verschafft einer dynamisch wachsenden Community Zugang zu verschiedensten Objekten wie Drohnen, Sport- und Gartengeräten oder Produkten im Hifi- und Multimediabereich. Schweizweit verzeichnet Sharely über 43‘000 aktive Nutzerinnen und Nutzer, die sich täglich Gegenstände aller Art teilen.

Unter der Führung von Lucie Rein wurden bereits weitere essenzielle Wachstumsschritte angestossen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. In nur drei Monaten habe Rein als neue CEO wesentliche Akteure des Schweizer Handels als Partner gewinnen können, die nun über Sharely in die Kreislaufwirtschaft eingebunden werden. Dazu gehören unter anderem Migros und Coop, die mit Migros Do It + Garden und Interdiscount auf der Plattform vertreten sind. (pd/cbe)