Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten: Alice Chalupny wird Partnerin

Alice Chalupny wechselt per 1. Oktober 2023 zu Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten, wie es in einer Mitteilung heisst. Die 43-Jährige studierte Internationale Beziehungen an der Universität Zürich. Anschliessend war sie während 15 Jahren als Medienschaffende in verschiedenen Führungsfunktionen für grosse Schweizer Medienhäuser tätig, zuletzt als Wirtschaftschefin der Sonntagszeitung. In dieser Zeit publizierte sie ein Sachbuch mit dem Titel «Victory und Vekselberg» zur Übernahmeserie Mitte der 2000er-Jahre in der Schweizer Industrie.

Danach wechselte Chalupny als Kommunikationschefin zu Fenaco, ein im In- und Ausland tätiges Agrar-, Energie-, Nahrungsmittel- und Detailhandelsunternehmen mit über 16'000 Mitarbeitenden. Ab Mitte 2019 leitete sie die Unternehmenskommunikation der Versicherungsgesellschaft Mobiliar. Sie ist an Fachhochschulen als Dozentin für Kommunikation engagiert.

Chalupny verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Reputationsmanagement für Marken und Persönlichkeiten, Private Market M&A, Unternehmens-, Leadership- und Krisenkommunikation sowie Open Source Intelligence.

Alice Chalupny bringe bei Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten zusätzlich zu ihrer Expertise ein breites Netzwerk ein, heisst es weiter. Zu ihren Spezialgebieten gehört die Beratung im Zusammenhang mit der Entwicklung und Umsetzung von Kommunikationsstrategien, die Positionierung von Unternehmer- und Führungspersönlichkeiten, die Kommunikation bei Reorganisationen, wie beispielsweise im Kontext der digitalen Transformation, und die Nachhaltigkeitskommunikation. (pd/wid)