Marty-Trezzini: Alix Gerber wird Partnerin

Bereits kurz nach der Gründung von Marty—Trezzini im Jahr 2018 schloss sich Alix Gerber den Co-Founders Yves Marty und Gianluca Trezzini an. Im Unternehmen war sie insbesondere für die Art Direction verschiedener Werbekampagnen und Produktionen zuständig, während sie über die letzten zwei Jahre auch die Social-Media-Abteilung aufbaute. Als Projektleiterin betreut sie unter anderem Kunden wie Bindella Più Vino, das Mandarin Oriental Luzern oder Amazon Web Services.

Seit Beginn sei Alix Gerber stark an der strategischen Weiterentwicklung von Marty— Trezzini beteiligt gewesen, wie es in einer Mitteilung heisst. «Alix ist eine echte Unternehmerin. Ohne sie wären wir mit M—T heute nicht an dem Ort, an dem wir uns befinden. Davon bin ich überzeugt», so Yves Marty. Gianluca Trezzini fügt hinzu: «Nicht nur war Alix beim Aufbau von Marty—Trezzini, praktisch seit Beginn an, massgeblich beteiligt. Neben ihrem Talent in der Konzeption verstärkt sie mit ihren breiten Fähigkeiten auch unser Angebot auf Marketingseite enorm.»

Als Partnerin wird Alix Gerber neben ihrer Haupttätigkeit sowie der strategischen Arbeit bei Marty—Trezzini künftig auch die Zusatzposition als Head of Culture einnehmen, die sich um die Human Resources und die Unternehmenskultur bei Marty—Trezzini kümmert. «Mit M-T wollen wir einen Ort schaffen, an dem keine Idee unmöglich und kein Traum zu gross ist. Als Art Director und Partner von M-T möchte ich diesem Ethos weiterhin treu bleiben», so Gerber. «Darüber hinaus strebe ich an, dass M—T ein Zuhause für Menschen wird, die sich in der Kreativbranche nach Freiheit und Flexibilität sehnen. Zusammen schaffen wir eine aufregende Zukunft für Kreativität.» (pd/mj)