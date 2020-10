Schweizer Tafel: Andrea Schlenker wird Leiterin Kommunikation

Anfang Oktober 2020 hat Andrea Schlenker die Kommunikation der Schweizer Tafel übernommen. Zuletzt war sie als Leiterin Kommunikation Migros-Industrie im Migros-Genossenschafts-Bund tätig. Dies heisst es in einer Mitteilung.

Schlenker verfügt über langjährige Erfahrung in der Öffentlichkeitsarbeit auf Unternehmens- wie auf Agenturseite. Die letzten zwölf Jahre arbeitete sie beim Migros-Genossenschafts-Bund in der Direktion Kommunikation & Medien, wo sie die Dachkommunikation der Migros-Industrie leitete sowie strategische Projekte innerhalb der Migros-Gruppe betreute.

Davor war sie in verschiedenen Kommunikationsagenturen als PR-Beraterin für nationale und internationale Kunden aus der IT-, Konsumgüter-, Unterhaltungs­elektronikbranche sowie für NPOs tätig. Bei Jung von Matt/Limmat leitete sie während vier Jahren die PR-Unit und konnte in dieser Funktion ihre Expertise in der crossmedialen Zusammenarbeit stärken. Andrea Schlenker hat die Ausbildung zur eidg. dipl. PR-Beraterin am SPRI in Zürich absolviert.

Bei der Schweizer Tafel übernimmt sie die Leitung der internen und externen Kommunikation für die Stiftung und ist Ansprechpartnerin für die Medien (pd/wid)