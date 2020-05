Beförderung

Bernard Maissen wird Bakom-Direktor

Der 59-Jährige übernimmt am 1. Juli das Amt von Philipp Metzger. Das gab der Bundesrat am Donnerstag bekannt. «Ich freue mich sehr über das geschenkte Vertrauen», so Maissen. Er ist seit 2018 Vizedirektor des Bakom, zuständig für die Abteilung Medien.