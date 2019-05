Die Kernkompetenz des 2000 gegründeten Architekturbüros OOS mit Sitz im Gebäude des Clubs Exil, liegt im Bereich «Corporate Architecture». Für das Redesign der Website werden «gelebte Alltagsszenen in architektonische Arbeitswelten übertragen», wie Process in einer Mitteilung schreibt. Das Bildkonzept basiere auf interaktiven Zoombildern, die von einer täglichen menschlichen Situation in die klassische Architekturfotografie überführt.

Als Beispiel: Unter dem Stichwort «Raum für mehr Sicherheit» zieht ein Vater seiner Tochter einen Helm an. Beim Rauszoomen erkennt man, dass man sich im Hochsicherheitsbereich der Datencenter eines grossen Schweizer Pharmaunternehmens befindet.

Die Zoombilder wurden vom Fotografen Noë Flum erstellt und nahtlos in die mit Wordpress umgesetzte Website integriert. Die komplett neugestaltete Website setzt laut der Mitteilung auf Reduktion und fokussiert auf die Bauten von OOS sowie den persönlichen Kontakt mit den Mitarbeitenden. (pd/eh)