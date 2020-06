Die Digital- und Kommunikationsagentur ernennt Benjamin Peltier als Direktor ihrer Niederlassung in Zürich, wie es in einer Mitteilung vom MIttwoch heisst. Er wird sich der Aufgabe widmen, den Beratungsservice im Bereich Kommunikation von Octoplus sowohl in der Schweiz als auch international auszubauen. Peltier beginnt seine neue Position per Juni und wird die Agentur durch seine 20 Jahre Erfahrung bei multinationalen Organisationen und mittelständischen Unternehmen, insbesondere im Gesundheits-und Regierungssektor, verstärken.







«Benjamin ist ein erfahrener Berater, der im Laufe der Jahre mit wichtigen Kunden zusammengearbeitet hat. Er hat nicht nur einige der grössten Namen der weltweiten Kommunikationsagenturen unterstützt, sondern verfügt auch über umfassende Erfahrung mit bedeutenden Multi-Markt-Verantwortlichkeiten», lässt sich Michele Crippa, CEO der Octoplus Group, in der Mitteilung zitieren. «Wir glauben, dass diese Stärken ihm einzigartige Einblicke in seine Kunden geben, die uns bei dem geplanten Wachstum in der Schweiz und über die Grenzen hinaus helfen werden.»

«Peltier ist Senior Consultant und Showman», so Crippa weiter. «Wir beabsichtigen, die Octoplus-Veranstaltungsreihe voranzutreiben, da sich die Beschränkungen der aktuellen Situation wieder lockern. Benjamins Talente werden uns dabei helfen, ein Kompetenzzentrum für digitale Kommunikation in Mitteleuropa zu kreieren. Wir haben auch in einer Pandemie gesehen, dass unsere Webinar- und E-Learning-Lösungen unser wesentliches Angebot bestätigt.»

Peltier stammt aus Las Vegas (USA) und kennt sich im Bereich Events und Produktionen gut aus. Er ist ausgebildeter Schauspieler und Sänger, wandte sich jedoch früh für seine Karriere der Regierung und dem Recht zu. Benjamin promovierte zum Juristen im Bereich des öffentlichen Dienstes und konzentrierte sich auf Projekte, die Wissenschaft und Vorschriften im Zusammenhang mit Kernmaterialien unter dem US-Energieministerium betrafen.

Während dieser Zeit arbeitete er auch in der Industrie mit zivilen Fällen für radiologische Materialien zusammen, insbesondere im Gesundheitswesen. Im Jahr 2010 kam Benjamin als Kommunikations- und Publikationsbeauftragter des internationalen Rates für Menschenrechtspolitik in Genf in die Schweiz und kehrte später erneut als Group Director of Marketing and Communications für ein multinationales Unternehmen für radiologische Gerätedienstleistungen nach Lugano in das Gesundheitswesen zurück. Seit Anfang 2017 war Peltier Senior Director für die Unternehmens- und Gesundheitskommunikation bei Burson, Cohn & Wolfe (BCW) in Zürich tätig. (pd/lol)