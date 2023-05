Markenfilm Schweiz: Bewegtbildagentur erweitert Geschäftsleitung

Die Erweiterung spiegle den Dreiklang aus Werbung, Branded Content und Erlebniskommunikation, wird Uli Scheper in einer Medienmitteilung zitiert. «Wir kennen uns alle schon lange, wir wissen gegenseitig, was wir voneinander haben – und ich bin überzeugt, dass wir mit den beiden den Ausbau der Markenfilm Schweiz AG weiter vorantreiben können», so Scheper weiter.



Mit Florian Studer und Joel Scheidegger habe man zwei kreationsgetriebene Producer als Geschäftsführer gewinnen können: «Ich freue mich sehr, gemeinsam mit Florian und Joel die Zukunft der Markenfilm zu gestalten und unsere nationale und internationale Vernetzung weiter auszubauen.»

«Lokal verankert, international vernetzt»

Der langjährige Produzent Florian Studer und Joel Scheidegger, den wir zurück ins Team gewinnen konnten, sind laut Scheper «elementare Eckpfeiler im Unternehmen: Beide tragen die DNA der Markenfilm – lokal verankert, international vernetzt – in sich und verbinden sie mit höchster Dienstleistungsqualität und maximaler Leidenschaft für bewegtes Bild.»

Florian Studer startete seine Karriere zunächst bei Advico Y&R bevor er dann auf Produktionsseite zu Condor Films wechselte. Bei Markenfilm blickt er heute auf 10 Jahre Erfahrung zurück, mit weit über 100 Produktionen in den letzten Jahren. Die Arbeit mit renommierten nationalen und internationalen Regisseuren hat ihn zu einem der erfahrensten Schweizer Producer werden lassen. Seine vielseitigen Kompetenzen stellt er auch als mitverantwortlicher Partner ganz in den Dienst der Auftraggeber von Markenfilm.

Joel Scheidegger begann seine Tätigkeit in der Film- und Fotoproduktion im Jahr 2008. Begleitend von diversen Einsätzen in der Praxis, besuchte er den Studiengang «Directing & Producing» an der University of Southern California. 2012 stiess er zu Markenfilm Schweiz und wirkte während 6 Jahren in der Produktion verschiedenster Grössenordnungen mit. Nach weiteren 5 erfolgreichen Jahren als freier Producer im In- und Ausland bringt er nun sein breit gefächertes Knowhow in die Geschäftsführung von Markenfilm ein. (pd/nil)