Young BPRA

PR-Nachwuchs stellt seine Projekte vor

PR-Nachwuchs stellt seine Projekte vor

In Zukunft wollen die jungen Fachleute besser vernetzt sein und sich europaweit mit PR-Verbänden austauschen.

In Zukunft wollen die jungen Fachleute besser vernetzt sein und sich europaweit austauschen. Ein Anliegen sei es auch, die PR-Branche gegen aussen zu vertreten. Laien würden das Berufsfeld oft falsch interpretieren, hiess es diese Woche an einem Anlass in Zürich.

von Loris Gregorio