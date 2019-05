AKB: Christine Honegger leitet Kommunikation

Christine Honegger, Kommunikationsfachfrau und derzeit Geschäftsführerin der Krebsliga Aargau, übernimmt per 1. November 2019 die Leitung Kommunikation bei der Aargauische Kantonalbank (AKB). Sie tritt die Nachfolge von Ursula Diebold an, die per 30. November in den ordentlichen Ruhestand tritt, wie die AKB in einer Mitteilung schreibt.

Honegger bringt Erfahrung als Kommunikationsfachfrau in internationalen Unternehmen mit. Im Kanton Aargau wurde sie bekannt als Moderatorin der Nachrichtensendung «Aktuell» von Tele M1, die sie über neun Jahre moderierte. Danach führte Honegger das Thermalbad in Baden und seit sieben Jahren die Krebsliga Aargau. Honegger hält einen Master in Corporate Communication Management FHNW.

«Wir freuen uns, mit Christine Honegger eine Kommunikationsfachfrau zu gewinnen, die im Kanton bereits bestens vernetzt ist. Wir sind überzeugt, dass sie die wichtigen Themen der Kommunikation mit hoher Energie und Kompetenz weiter entwickeln wird», wird Dieter Widmer, Direktionspräsident der Aargauischen Kantonalbank, in der Mitteilung zitiert.

Diebold verantwortete in ihrer Funktion als Leiterin Kommunikation, Marketing und Sponsoring seit 2008 den öffentlichen Marktauftritt der AKB. (pd/cbe)