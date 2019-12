Jung von Matt/Limmat: Den Genfer Automobil-Salon digital erleben

Die Geneva International Motor Show (GIMS) präsentiert sich ab 2020 mit einem neuen Key Visual, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Key Visual verändere sich konstant auf Basis von Mobilitätsdaten, die in einer Unity Anwendung verwertet werden. Dadurch werde es möglich, aus jeder Strecke sowohl Printdaten als auch 4K-Animationen zu generieren. Das Key Visual stehe damit für den gesamten Auftritt der GIMS: Immer in Bewegung und beeinflusst durch die wichtigsten Entwicklungen im Mobilitätsmarkt.





Die neue GIMS-Native App ist der digitale und personalisierbare Begleiter für alle Besucherinnen und Besucher der GIMS 2020. Sie informiert vor, während und nach der GIMS im internationalen Format über Autos und Mobilität. Die begehrten und exklusiven Discovery Drives werden in der App verlost. Und: Erstmals können Tickets via App gekauft werden, wobei Besucherinnen und Besucher von einem Preisvorteil gegenüber dem Ticketschalter profitieren. Ganzjährig relevant bleibe die App auf Grund ihres eigenen Newsstreams.







Jung von Matt/Limmat setze mit der globalen Kommunikationsstrategie konsequent die digitale Experience der GIMS um. «Wir freuen uns sehr, eine legendäre Schweizer Institution wie die Geneva International Motor Show beim Aufbau einer digitalen Experience zu begleiten und ihre Plattform der Zukunft mitzugestalten», lässt sich Roman Hirsbrunner, CEO von Jung von Matt/Limmat, in der Mitteilung zitieren.

