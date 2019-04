Um weiterhin dort zu sein, wo es nicht vermutet wird, hätten sich die Walliser Studierenden der HES-SO Valais-Wallis mit Fantasie und Musik auf neues Terrain gewagt, ohne die Berge aus den Augen zu verlieren. Sie erforschten mit viel Leidenschaft und schufen mit wenig in den Händen etwas künstlerisch Grossartiges, heisst es in einer Mitteilung der Schule. Sébastian Vargas realisierte das Video dazu. Die passende Musik der Berg komponierten Chotkowski&Montalcini. Das alles habe nichts mit Heidi zu tun. Es sei ein Musikvideo, das für frischen Wind in der Hütte sorge, heisst es weiter.

Die Hymne ist auf Spotify, Deezer und Google Play erhältlich.

Kreativer Mut als Markenzeichen

Diese Aktion folgt auf die zwei letzten Kampagnen der HES-SO Valais-Wallis. 2017 waren die beiden Sportler Laurent de Martin (Freerider) und Ramon Hunziker (Freeride-Mountainbiker) die Protagonisten in zwei viralen Videos. Sie erzielten auf den sozialen Medien laut eigenen Angaben über 1,4 Millionen Views. 2018 realisierte die «ganz schön hohe Schule» dann das höchste Klassenfoto der Schweiz. Dieses nahm Pierre Avoi in einer Höhe von 2400 Metern auf, während die Studierenden in einem 90-Grad-Winkel in der Wand Platz nahmen.

Wer beruflich hoch hinaus wolle, müsse an einer ganz schön hohen Schule studieren. Das Wallis mit seinen 41 Viertausendern sei der ideale Ort, um in einer einmaligen Umgebung eine Ausbildung zu absolvieren, heisst es.

Kern der Kampagne sei die anziehende Wirkung der Berge auf die Jungen. Die Werbekampagne wurde von der Berner Werbeagentur Franz & René konzipiert und realisiert und «auf höchst originelle Art und Weise» illustriert. Auch die Dynamik der HES-SO Valais-Wallis mit ihren vier ganz schön hohen Schulen (Ingenieurwissenschaften, Gesundheit, Wirtschaft und Tourismus, Soziale Arbeit, Kunst und Gestaltung), 2300 Studierenden in zehn Studiengängen werde so auf eindrückliche Art veranschaulicht. Mit jährlich mehr werdenden Studierenden.

Darsteller: Die Studierenden der HES-SO Valais-Wallis; Filmproduktion: Sébastien Vargas (Kairos Productions); Musik: Chotkowski & Montalcini (Smidernoise); Agentur: Franz & René. (pd/cbe)