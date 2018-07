KMES Partner: Eduard Gnesa und Marisabel Spitz neue Partner

Eduard Gnesa und Marisabel Spitz sind am 1. Juli zur Beratungsgemeinschaft KMES Partner gestossen. KMES Partner (vormals Klaus Metzler Eckmann Spillmann) erweitern damit ihren komplementären Kompetenzbereich mit zwei «erfahrenen und bestens bekannten Persönlichkeiten aus der Schweizer Wirtschaft und der Verwaltung», wie es in einer Mitteilung heisst.

Spitz war über zehn Jahre Verwaltungsratspräsidentin sowie VR-Delegierte und CEO der international tätigen Hapimag, einer europäischen Anbieterin von Ferienwohnungsrechten in 16 Ländern mit Sitz in Baar. Zuvor war sie für die Swissair Group als Head Corporate Development und danach als Vice President Strategic Alliances tätig. Seit 2017 arbeitet die Doppelbürgerin (CH/GB) als selbständige Beraterin für verschiedene Mandate in komplexen Change-Management- und Merger & Acquisition Prozessen (M&A).

Gnesa blickt laut Mitteilung auf eine «eindrucksvolle berufliche Laufbahn» in diversen leitenden Funktionen in der eidgenössischen Bundesverwaltung zurück, unter anderem im EJPD als Direktor Bundesamt für Migration sowie im EDA als Sonderbotschafter für internationale Migrationszusammenarbeit. Seit seiner ordentlichen Pensionierung 2017 arbeitet er unter anderem als Beauftragter für Flüchtlinge und Wirtschaft des Staatssekretariats für Migration, ist Lehrbeauftragter für schweizerische und internationale Migrationspolitik an der Hochschule St. Gallen und Mitglied in diversen internationalen Fachgremien zu Migration und Flüchtlingswesen. Überdies amtet er als Referent und als Experte in mehreren Stiftungen.

KMES Partner mit Hauptsitz in Zürich ist eine Beratungsgemeinschaft aus unabhängigen Partnern, die unter einem gemeinsamen Markendach auf das Lösen von komplexen Problemen in Führungs- und Verantwortungspositionen spezialisiert sind. Krisenkommunikations-Spezialist Hans Klaus ist Managing Partner. Zur Gemeinschaft als Partner gehören ausserdem die ehemalige Bundesrätin und Justizministerin Ruth Metzler, Daniel Eckmann, der frühere Stv. Generaldirektor der SRG, sowie Markus Spillmann, Medienmanager und ehemaliger Leiter Publizistik NZZ sowie Chefredaktor der «Neuen Zürcher Zeitung». (pd/cbe)