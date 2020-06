Mit viel Handwerksgeschick und einer gehörigen Portion Leidenschaft werden Schuhe von Mr. Dapper repariert, gepimpt und wieder auf Hochglanz gebracht wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Das Besondere: Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen schweizweit über sein Online-Portal sowie im eigenen Store in Luzern an.







Dass die Agentur am Flughafen für das Branding und die Kommunikation der neuen Marke zuständig sei, ist kein Zufall, denn: Mr. Dapper wurde zusammen mit zwei Partnern durch die Kreativen aus Altenrhein gegründet. Die Antwort von Agenturchef René Eugster im Interview zum 25-Jahr-Jubiläum vor zwei Jahren auf die Frage, was er nach der Laufbahn als Werber als nächstes mache «Ich werde Schuhmacher, denn Schuhe brauchen die Menschen immer», war also ernst gemeint. Nichtsdestotrotz wurde mit Herr Albert erst mal ein gelernter Schuhmacher als Mr. Dapper engagiert.

Die Idee zu Mr. Dapper hegte Eugster als Mode- und Schuhliebhaber also seit langem. Einerseit, weil er selber ein gelernter und passionierter Handwerker sei und andererseits weil er der heutigen Fast-Fashion so gar nichts abgewinnen könne.

Neben dem kleinen, aber feinen Laden in Luzern, wo man dem Schuhmacher über die Schultern schauen kann, bildet die Website das Herzstück der neuen Marke. Die Benutzerführung ist ganz einfach: In nur vier Schritten gelangt man online innert rund vier Tagen zu einem glanzvollen Auftritt.





Verantwortlich bei Mr. Dapper: Maximilian Eugster (Geschäftsführer), Albert Gjukaj (Store Manager); verantwortlich bei Agentur am Flughafen: René Eugster (Gesamtverantwortung), Dominique Rutishauser (Creative Direction), Ketil Eggum (Art Direction/Production), Katharina Eugster (Interactive Media Design/Programmierung) Miriam Egli (Beratung/Text), Julia Lüchinger (Koordination). (pd/lol)