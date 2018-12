Farner Consulting: Ein «Grand Merci» an die SBB-Mitarbeitenden

33‘000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SBB leisten täglich Grosses und bewegen damit die Schweiz. «Höchste Zeit für ein Dankeschön von uns allen», heisst es in einer Mitteilung der Agentur Farner.

Die mit Farner konzipierten filmischen Wertschätzungen sind als unterhaltsames Social-TV-Format unter dem Namen «MerciTiVi» auf den sozialen Kanälen sowie in der internen Kommunikation der SBB zu finden. Für die Umsetzung reiste der Moderator Chris Hanselmann mit seiner Filmkamera quer durch die Schweiz. Seine Mission: Pendlern, Politikern sowie Profi-Sportlern die Leistungen der SBB-Mitarbeitenden aufzuzeigen und die 150 Berufe zu veranschaulichen. In seinen Videobeiträgen konnte er «aufrichtigen Dank, Bravos, spontanen Applaus und auch berührende Szenen» festhalten, wie es weiter heisst.

Aus den zahlreichen Begegnungen und öffentlichen Stimmen entstanden fünf kurzweilige Clips für ein herzliches «Grand Merci» an alle SBB-Mitarbeitern. Seit Mitte Dezember 2018 werden die Filme als organische Beiträge auf den sozialen Kanälen der SBB – wie Instagram, LinkedIn und Facebook – verbreitet sowie in der internen Kommunikation den Mitarbeitenden gezeigt.

Das Social-TV-Format «MerciTiVi» ist Teil der neuen SBB-Arbeitgeberkampagne «Du hast viel in dich investiert. Mach was Grosses. Bewege die Schweiz mit uns.» Auf der Karriereseite geben Mitarbeitende in Videos und Portraits Einblick in ihre Berufe.

Verantwortlich bei SBB: Corinne Kuhn; Erika Ingold; Amira Sharaf; Tijana Kojic; verantwortlich bei Farner: Marco Böni; Charline Gerber; Michel Grunder; Nicolas Hafner; Sabrina Piatti; Philipp Skrabal; Janine Zundel; verantwortlich bei John Allen: Chris Hanselmann; Sheril Hanselmann; Bernhard Voigt. (pd/cbe)