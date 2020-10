Der Berner Warenhauskonzern Loeb hat in den letzten beiden Jahren in die Modernisierung seiner Konsumtempel in Bern und Biel investiert (Thun folgt 2021), um das Einkaufen zum Ereignis zu machen: Neue Erlebnis- und Gastronomiezonen wurden geschaffen, neue Marken ins Sortiment aufgenommen, digitale Elemente in den POS integriert und die Aus- und Weiterbildung des Personals vorangetrieben – das alles, um seinen Kundinnen und Kunden «das persönlichste Warenhaus der Schweiz» bieten zu können. Pünktlich zur Lancierung des Weihnachtsgeschäfts geht Loeb nun in die kommunikative Offensive, um diese Vision nach aussen zu tragen. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.







Mit einer Kampagne der Berner Werbeagentur Komet, die sich in einer Konkurrenzpräsentation gegen mehrere Mitbewerber durchgesetzt hat, sollen einerseits die Frequenz und der Umsatz gesteigert, anderseits auch ein jüngeres Publikum angesprochen werden. Sie nutzt wortspielerisch die Ähnlichkeit des Namens «Loeb» mit dem englischen «Love» für ein Liebesbekenntnis, das nicht zufällig an jenes des erst kürzlich verstorbenen Designers Milton Glaser an seine Heimatstadt erinnert: We loeb you. Dieser Dreh macht die Kampagne unverwechselbar und hebt sie loeblich von der Konkurrenz ab.







Heruntergebrochen auf die neuen Angebote bei Loeb kommt sie im Oktober in den sozialen Medien und (D)OOH, wobei alle Werbemittel auf die dazugehörige Landingpage führen.

