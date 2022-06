Um die Vielseitigkeit des Kantonsspitals Aarau spielerisch zu vermitteln, hat die Web-und Werbeagentur Interpunkt für den Geschäftsbericht 2021 das interaktive responsive 3D-Universum weiterentwickelt. Die Digitallösung treffe den aktuellen Zeitgeist, heisst es in einer Mitteilung. Die Umsetzung erfolgte nach dem Mobile-First-Ansatz.

In regelmässigen Meetings mit den Verantwortlichen des Kantonsspitals Aarau (KSA)und der Suhrer Agentur Interpunkt wurden detaillierte 3D-Inseln zur Repräsentation von 12 Kompetenzbereichen des Spitals kreiert. Die verschiedenen Inseln informieren über die Schwerpunkte pro Bereich in Kombination mit den relevanten Zahlen der vergangenen Geschäftsperiode. Für ausgewählte Themen konzipierte und produzierte die Interpunkt intern informative Kurzvideos.

Zwischen den Themeninseln navigieren

Die User haben die Wahl: Sie können sich intuitiv zwischen den Themeninseln bewegen und die Details durch Zoomen entdecken oder sie lassen sich mittels Navigation führen.

Ein Medienmix aus Videos, Infographiken, Bildern und Texten verschafft einen schnellen Überblick über das Geschäftsjahr 2021. Die 3D-Lösung dient ausserdem als Medienplattform. Die Bewegtbilder und 3D-Szenen sind bewusst so konzipiert, dass sie für weitere Kanäle wie die Website oder die sozialen Medien eingesetzt werden können. Per Versandflyer wurden die wichtigsten Anspruchsgruppen wie Journalisten, Politiker, Partner, zuweisende Ärzte sowie auch öffentliche Verwaltungen über die zentralen Kennzahlen informiert. Ein QR-Code führte sie direkt ins 3D-Universum. «Es erfüllt mich und mein Team mit Stolz, dass das KSA etwas so Innovatives realisiert hat», lässt sich Julien Buro, Leiter Marketing und Kommunikation des KSA, in der Mitteilung zitieren.

Dank dieser digitalen Lösung konnten Follower auf anderen KSA-Kanälen gewonnen, wie auch Anrufe und weitere Conversions erzielt werden, heisst es weiter. Interessierte können die Highlights 2021 unter www.ksa2021.ch entdecken.

Verantwortlich beim KSA: Julien Buro (Leiter Marketing und Kommunikation), Isabelle Wenzinger (Leiterin Public Affairs & Media Relations), Chiara Restani(Praktikantin Marketing & Kommunikation); verantwortlich bei interpunkt: Fabian Koch (Konzept, Beratung, Filmproduktion), Christoph Zimmermann (Konzept, Grafik, 3D), Daniela Lanz und Caroline Bannwart (Inhalte), Guzman Bellon (Programmierung). (pd/mj)