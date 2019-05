News aktuell: Erfolgreiche Premiere für den Pitch Lunch

Die DPA-Tochter News aktuell (Schweiz) veranstaltete am Mittwoch in Zürich den ersten Pitch Lunch für die PR-Branche. Knapp 50 Gäste aus Unternehmen, Agenturen und der Startup-Welt waren ins Loft Five gekommen, um einen Einblick in die Zukunft der Kommunikations- und Medienwelt zu erhalten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ausgewählte Gründer-Teams des Next Media Accelerators (NMA) präsentierten beim Schau-Pitchen ihre Projekte – darunter ein Chatbot, eine App für Videointerviews und eine neue Plattform für usergenerierte Inhalte. Der NMA ist der Start-up-Inkubator der Deutschen Presse-Agentur und beschleunigt mediennahe Gründer aus ganz Europa mit einem sechsmonatigen Intensivprogramm.

«Der erste Pitch Lunch für PR-Schaffende ist auf viel Begeisterung gestossen. Wir wollten jungen Gründern und PR-Profis eine innovative Plattform bieten und den gegenseitigen Austausch beider Welten vorantreiben. Mit unserem Format erhalten Unternehmen und Organisationen Einblicke in neue Trends, Produkte, Themen und agile Arbeitskulturen von Start-ups, Gründer wiederum wertvolle Kontakte für potenzielle Kooperationen», wird Eljub Ramic, Geschäftsführer von News aktuell (Schweiz), in der Mitteilung zitiert.

Diese drei Start-ups haben ihre Projekte auf dem Pitch Lunch präsentiert:

Sigmund Talks: Das deutsche Start-up bietet einen Chatbot, mit dem Unternehmen schnell und einfach Content-Marketing-Kampagnen erstellen können.

Lama (Österreich): Mit der Lama-App können Unternehmen personalisierte Videointerviews in wenigen Minuten selber produzieren und das für einen Bruchteil der Kosten eines professionellen Videoteams.

Indieframe (Dänemark): Indieframe hat eine Plattform mit benutzergenerierten Inhalten entwickelt, auf der sich Medienhäuser und freie Journalisten finden. (pd/cbe)