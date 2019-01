Roman Maria Koidl geht mit Finanz-Startup an den Markt Ex-«Blick»-Kolumnist Roman Koidl hat eine Firma gegründet, die europaweite Online-Händler bei der Abwicklung grenzüberschreitender Mehrwertsteuerzahlungen unterstützen will, wie die «Bilanz» in der neusten Ausgabe berichtet (Artikel online nicht verfügbar).

Die Firma namens ClearVat gehört zu rund 70 Prozent Koidl, den Rest halten einige Privatinvestoren, darunter der ehemalige Novartis-Topmanager und CEO der Senderkette ProSiebenSat.1, Thomas Ebeling, er hält einen einstelligen Prozentanteil. Ebeling und der frühere deutsche Finanzminister Peer Steinbrück sitzen auch im Board von ClearVat.

Die Firma geht im April mit ihrer Software in den Testbetrieb, Marktstart ist für Juli vorgesehen. Die Software gibt sie Online-Händlern gratis ab, verdienen will sie mit einer Gebühr von drei bis fünf Prozent auf den Rechnungsbetrag. Die Software soll sämtliche Mehrwertsteuer inklusive der rund 6000 bestehenden Ausnahmen bei grenzüberschreitenden Online-Bestellungen und Lieferungen berechnen und zudem die Bezahlungen abwickeln.

Koidl, der im zürcherischen Küsnacht lebt, schrieb neben seiner Tätigkeit als Kolumnist («Brief von Roman Koidl») mehrere Beststeller (etwa «Scheisskerle» und «Blender»), war Investor bei einer Kaffeehauskette, Berater von Hedgefonds und er führt in Luzern eine private Holdinggesellschaft. (pd/cbe)