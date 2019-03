Heusserbischoff: Für neue Massstäbe in der Vermögensverwaltung

Zwei Wealth geht mit einem ambitionierten Ziel an den Start: «The Liberation of Investing!» In vierjähriger Entwicklungszeit habe die Firma ein System entwickelt, welches das Vermögensverwaltungsgeschäft revolutionieren soll, indem es spürbar mehr Transparenz und Wettbewerb in den Markt bringe, heisst es in einer Agenturmitteilung. Gegründet wurde Zwei Wealth von Patrick Müller und Klaus Wellershoff. Heusserbischoff hat die Kommunikation umfassend begleitet. Angefangen bei der Brandpositionierung, dem Kommunikationskonzept, dem Storytelling und Marketing bis hin zur On- und Offline-Umsetzung.

Das Brand Offering und die Gretchenfrage

Bemerkenswerter Aspekt des neuen Auftritts sei sicher die User Experience auf der Website, die sich konsequent am Userbedürfnis orientiere, heisst es weiter. So startet die Website beispielsweise prominent mit drei Einstiegsmöglichkeiten: die eigene Vermögensverwaltung überprüfen, sich in einem kurzen Film das Brand Offering erklären zu lassen oder das System im Detail erkunden. Erwähnenswert sei sicher auch das Storytelling, welches im Erklärfilm, besonderen Ausdruck findet. Zwei Wealth hebe sich damit deutlich ab von den Kommunikationsstereotypen der Finanzbranche und unterstreiche damit die Andersartigkeit und Neuheit ihres Brand Offerings, so die Agentur. Aber wie weit darf man sich von den Branchengepflogenheiten entfernen? Die Antwort: Bis an die «Grenze», ganz im Sinne des Credos eines der Urväter des Designs, Raimond Loewy. Er hat das Maya-Prinzip formuliert: «Most advanced, yet acceptable».

Diese Gretchenfrage stand laut Mitteilung bereits nach der Brandanalyse im Zentrum: Wie soll man in einer Branche wie dem Finanzbereich, die zutiefst auf Vertrauen und Glaubwürdigkeit basiert, etwas grundlegend Neues lancieren? Aus der Neuropsychologie ist ja seit langem bekannt, dass Menschen sich im Zweifelsfall eher für das bereits Bekannte entscheiden. «In diesem Dilemma war der Entscheid für eine eher branchenfremde Tonalität nicht leicht, aber durchaus logisch und konsequent. Wie die Zielgruppe effektiv reagiert und was die Realität bringen wird, verfolgen wir selbstverständlich aufmerksam und werden je nach Analyse die Parameter anpassen», schreibt die Agentur.

«Heusserbischoff ist ein wertvoller Sparringpartner für uns. Was ich insbesondere schätze, ist deren Fähigkeit, uns und unsere Zielgruppe perfekt zu verstehen. Damit haben sie geholfen, unseren Brand voran zu bringen. Dass sie auch alles aus einer Hand anbieten und dabei äusserst flexibel sind, hat uns extrem geholfen, den engen Zeitplan einzuhalten», wird Patrick Müller, CEO und einer der Gründungspartner, zitiert.

Corporate Design

Sehr eigenständig für das komplett überarbeitete Corporate Design – inklusiv neuem Logo – ist die moderne Typografie in Verbindung mit dem leuchtenden Grün, den schwarz-weiss gehaltenen Visuals und Illustrationen und dem grosszügigen Weissraum – das Ganze erzeugt durch Frische und Unkonventionalität, die im Branchenumfeld bisher eher unbekannt war. Die Positionierung und Neuartigkeit des Brand Offerings erhält dadurch eine stimmige Form.

«Wichtig war uns auch, dass die Klarheit und Systematik, welche das Angebot von Zwei Wealth im Kern ausmacht, ebenfalls im Design und im Nutzererlebnis sichtbar und erlebbar ist. Dass der Brand also sein Versprechen bereits schon in Bezug auf Design und Nutzererlebnis einlöst», so die Agentur.

Marketing-Kampagne

Frech und selbstbewusst steht ein grosser grüner Disclaimer im Zentrum der ersten Kampagne: Jetzt gelten neue Regeln in der Vermögensverwaltung. Die Firma positioniert sich damit klar als Newcomer, der sich vom Bestehenden distanziert und das Vermögensgeschäft umkrempeln will. Die Zielgruppe wird mit einem Mix aus Print und Onlinemedien erreicht.

Heusserbischoff zeichnet verantwortlich für die Kommunikationskampagne und das Medienkonzept. Sämtliche Medienumsetzungen erfolgen inhouse.

Erklärfilm

Das Hauptziel war, das Brand Offering anders zu erzählen, als dies Vermögensberater und Banken meistens tun. Heusserbischoff habe die Kern-Charakteristika des Brands aufgenommen und das Storytelling genau darauf aufgebaut: Glaubwürdigkeit, Verständlichkeit und Transparenz soll im Zentrum stehen. «Deshalb haben wir uns auch gegen das Konzept von geschliffenen Marketingaussagen entschieden. Wir haben einen bodenständigen, symphytischen Kunden erfunden, der verständlich und mit einfachen Worten seine Situation beschreibt», heisst es in der Mitteilung. Der Kunde befindet sich im Besprechungszimmer, kurz bevor seine persönliche Zwei-Wealth-Beraterin zu Tür hereinkommt. Dabei nimmt er improvisierte Hilfsmittel wie Assugrin, Bonbons und eine Blume zu Hilfe, um seine Sicht zu erklären. Daraus entsteht das Bild eines zugänglichen und offenen Brands, der sein Handwerk versteht, seine Kunden ernst nimmt und auf smarte Weise das Vermögensgeschäft revolutioniert.

Heusserbischoff hat die Story konzeptioniert, das Drehbuch geschrieben und bei der Umsetzung die Creative Direction innegehabt.

Verantwortlich bei Zwei Wealth: Patrick Müller; verantwortlich bei Heusserbischoff: Thomas Heusser (Beratung, Creative Direction), Fredi Bischoff (Konzept und Storyboard Video), Liene Scrulle (Art Direction), Manuel Fritschi (Web- und Frontend-Entwicklung), Matteo Stadler (Prototyping, Design); Filmproduktion: VideoBlink, Reiner Roduner (Regie), Dominique Züger (Produktionsleitung). (pd/cbe)