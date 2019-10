Festland: Für Swiss Life über den Gartenzaun geschaut

Bereits seit 2010 wird «Swisslife» von Festland in Zusammenarbeit mit Chefredaktor Christoph Grenacher von Mediaform kreiert. Ein Heft voller spannender Lebensgeschichten selbstbestimmter Menschen, wie es in einer Mitteilung heisst. Anfang Jahr wurde das Kundenmagazin nun formal und inhaltlich überarbeitet. Bereits die erste Ausgabe im neuen Kleid konnte am «BMC Best of Content Marketing 2019» in der Kategorie «Magazine B2C» Gold gewinnen.

Im Zuge des Relaunchs wurde auch der digitale Auftritt überarbeitet. Festland entwickelte ein Konzept für das strategische Content Marketing rund um die Positionierung von Swiss Life. Das Resultat heisst «Life Stories – Der Swiss Life-Blog zum selbstbestimmten Leben». Hier finden sich auch die Geschichten aus dem Magazin, angereichert mit Filmen, animierten Illustrationen, weiterführenden Stories und verlinkt mit Informationen zu den passenden Produkten und Experten von Swiss Life.





Die aktuelle Herbstausgabe widmet sich auf 40 Seiten den «Nachbarn». Von wilden Nachbarn wie Dachs, Igel und Fuchs, die sich längst die Stadt als Lebensraum erobert haben, über drei Bergbauernfamilien, die im Napfgebiet Hof an Hof wohnen, bis zu einem Interview mit dem deutschen Komiker und Wahlzürcher Kaya Yanar, der mit scharfem Blick die Eigenheiten seiner Nachbarn beobachtet.

Eine Gelegenheit, die eigenen Nachbarn etwas besser kennen zu lernen bietet der Wettbewerb. Zu gewinnen gibt es ein Essen für 20 Nachbarn auf einem Bauernhof. Dazu muss man online aus einem Tischgespräch nur die richtige Antwort aufschnappen. (pd/lol)