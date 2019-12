Generali Schweiz geht eine langfristige Partnerschaft mit dem Zurich Film Festival ein, wie es in einer Mitteilung heisst. Als Main Partner wird Generali Schweiz mit diversen Aktivierungen während des gesamten Festivals präsent sein. Neben der Main Partnerschaft unterstützt Generali Schweiz auch die Kinderreihe und den Wettbewerb ZFF72.

«Schön, dass wir mit dieser neuen Main Partnerschaft den Weg für die ZFF Zukunft ebnen konnten und somit das Festival gestärkt an die neue operative Leitung übergeben können», lassen sich Nadja Schildknecht und Karl Spoerri, die noch bis Ende Jahr das Zurich Film Festival leiten, in der Mitteilung zitieren.

«Das Zurich Film Festival ist in den letzten 15 Jahren zu einer festen Grösse in der Schweizer Kulturlandschaft geworden und hat sich zu einem international bekannten und renommierten Event entwickelt. Wir freuen uns, ab der 16. Ausgabe die Filmkultur in der Schweiz zu unterstützen und ein tragender Partner des ZFF zu werden», schreibt Mike Fuhrmann, CMO und Mitglied der Geschäftsleitung von Generali Schweiz, in der Mitteilung.

Mit dem Engagement im Rahmen des ZFF baut Generali Schweiz ihre Positionierung im Bereich Entertainment weiter aus. «Film und Musik ergänzen sich perfekt», so Mike Fuhrmann. «Im Bereich Musik sind wir seit diesem Jahr bereits tätig, da ist die Partnerschaft im Bereich Film natürlich eine passende Erweiterung. Filme emotionalisieren, sie begleiten uns in und durch verschiedene Lebenssituationen – genau wie wir als Versicherung. Während Musik den Soundtrack des Lebens liefert, so bieten Filme das passende Bewegtbild dazu.» (pd/lol)