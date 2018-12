Furrerhugi: Gesamtauftritt für die Infrachain 18 kreiert

Am 3. Dezember 2018 feierte die Infrachain in Bern Premiere. Die Infrachain 18 ist die erste Blockchain-Konferenz für die öffentliche Verwaltung und Infrastrukturbetreiber in der Schweiz.

Von der Kreation des visuellen Gesamtauftritts über die Konzeption der Website bis hin zur zielgruppenspezifischen PR-Arbeit hat Furrerhugi die Kommunikation – sowohl digital wie analog – rund um die Infrachain 18 realisiert, wie es in einer Mitteilung heisst. Dazu gehörten unter anderem die Gestaltung des Key Visuals, die Strategie und Umsetzung der Online- und Social-Media-Aktivitäten im Vorfeld wie auch am Tag der Konferenz sowie die begleitende Medienarbeit. Für die Programmierung der Website war Mindnow und für die Eventorganisation die Berner Eventagentur Evenjo, beides Partner von Furrerhugi, verantwortlich.

An der Infrachain 18 diskutierten 250 Teilnehmende im Stade de Suisse über die Chancen und Risiken in der Anwendung der wegweisenden Technologie für staatliche Dienstleistungen und Problemstellungen für die Infrastruktur. Der Anlass wurde vom Schweizer Finanzminister, Bundesrat Ueli Maurer, eröffnet.

Verantwortlich bei Furrerhugi: Lorenz Furrer (Mandatsleitung), Sascha Hähni (Projektleitung), Tina Roth (Beratung), Sonja Rychener (Art Direction), Patrick Blaser (Online- und Social-Media-Kommunikation); verantwortlich bei Narwal Blockchain PR: Pascal Ihle, Matthias Halbeis, Simon Gemperli und Sarah Jordi (PR/Medienarbeit); verantwortlich bei Evenjo: Daniel Schmutz (Projektleitung), Esther Kissling (Konzeption); verantwortlich bei Mindnow: Jako Kaya (Product Owner), Vadim Kravcenko (Development Lead), Maxim Kardasevich (UX/UI Design), Dalibor Kratky (Development). (pd/maw)