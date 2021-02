Rosarot: Ginger-Shots die Krone aufgesetzt

«Prince Pineapple», «Queen Wheatgrass» oder «Royal Beetroot» – so lauten die neuen Namen der frischen Ingwer-Shots aus dem Hause King's Food. Das Start-up aus dem Kanton Luzern stellt «die gluschtig-gesunden Shots» aus rein natürlichen Zutaten selbst her und hat sich für ein Rebranding für eine Zusammenarbeit mit Rosarot entschieden. Das Team aus Zürich entwickelte den neuen Markenauftritt, der unter anderem die Namensentwicklung und die Gestaltung des Verpackungsdesigns beinhaltete, wie die Agentur mitteilt.

«Lecker, gesund und vor allem ein echter, natürlicher Geschmack ohne zusätzliche Geschmacksverstärker, Farbstoffe und weissen Zucker» – so würden sich die sechs Ginger-Shots von King's Food präsentieren. Für die Säfte werden laut Mitteilung Gemüse sowie Früchte in Handarbeit mit einem Slow Juicer kalt gepresst, damit alle Nährstoffe erhalten bleiben. Zentraler Bestandteil sei dabei immer Bio-Ingwer. «Und all das schmeckt so königlich, dass es dem Geschmack die Krone aufsetzt», schreibt die Agentur. Genau dieses Spiel hätten die Branding-Spezialisten von Rosarot auch weitergeführt.

Aufgrund ihres unverwechselbaren Geschmacks seien so jedem Ingwer-Shot ein bestimmter Adelstitel verliehen worden, was zugleich auf den Hersteller King's Food hinweise und das neue Branding stärke. So super der Super Food in jeder Flasche, so ausgefallen wurde auch die Etikettierung auf den Flaschen gestaltet: Die Frucht- oder Gemüsesorte der jeweiligen Geschmacksrichtungen zeigen sich knallig bunt und mit frischen, auffälligen Farben illustriert. Zusätzlich wurde jeder Sorte die King's-Food-Krone aufgesetzt und das bisherige Logo aufgefrischt. «Für einen insgesamt verspielten und frechen Auftritt, um in der breiten Masse der Lebensmittel herauszustechen und sich als trendiges Produkt zu positionieren, das unbedingt probieren werden sollte», so Rosarot.

Verantwortlich bei King's Food: Gabriela Bärlocher und Mirco Oliveri (Geschäftsführung); verantwortlich bei Rosarot: René Karrer (Creative Direction), Merve Palaz (Consulting), Thorsten Hainke (Senior Text & Konzept), Dirk Schilling (Junior Text & Konzept), Sarah Därendinger (Art Direction), Marcela Narvaez (Graphic Design). (pd/cbe)