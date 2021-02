Der Haut Chocolatier Confiserie Sprüngli lanciert eine «neue, hochwertige Kollektion exklusiver Tafelschokoladen weltbester Herkunft»: Das neue Sprüngli-Sortiment besteht aus 18 Tafel- und Bruchschokoladen. Für die Grand Cru-Schokoladen hat Sprüngli als Grand Cru-Pionier die besten Kakao-Sorten aus Herkunftsländern wie Kuba, Venezuela, Mexico oder Ghana ausgesucht, wie es in einer Mitteilung heisst. Ihre beliebten Bruchtafeln aus Milchschokolade gebe es neu mit Alpenblüten und Früchten aus der Schweiz «für raffinierten Schokoladengenuss».

Für das umfassende Schokoladensortiment hat PinkSquirrel zusammen mit Sprüngli einen komplett eigenständigen Auftritt konzipiert. Nicht weniger als acht verschiedene Verpackungsdesigns erzählen über die vielfältige und sortentypische Herkunft der Kakaobohnen. Dabei setzt Sprüngli auf ein neues FSC-zertifiziertes Verpackungsmaterial, frei von Gentechnologie und zum Teil bestehend aus umweltfreundlich rezyklierten Agrarüberresten wie beispielsweise Mais, Zuckerrohr oder Kiwifrüchten.

Die detailreich illustrierten Gestaltungswelten dienen zusätzlich als zentrale Plattform, mit der man in die neue Kampagne eintaucht: Digital lanciert werden die neuen Sprüngli-Tafelschokoladen per sofort auf Banner, So-Me Ads, So-Me-Content inklusive Wettbewerb sowie via Landingpage und Newsletter. «Sinnlich ergänzt» wird die digitale Kampagne laut Mitteilung durch Klangkulissen, die Herkunftsländer der Schokolade zusätzlich erleben lassen.

Verantwortlich bei Confiserie Sprüngli: Yumy Pham (Marketingleiterin), Pascal Kielholz (Produktmanager), Zoë Gertsch (Kummunikationsleiterin), Joshua Beckert (Verantwortlicher Digital & Social Media); verantwortlich bei PinkSquirrel: Flo Wacker, Viviana Chiosi, Simon Staub, Thomas Ammann (Kreation), Flavia Salvisberg (Beratung), Ella Tjader (Illustration). (pd/cbe)