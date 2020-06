Somedia und Learning Matters gründen Somedia Learning. Das Joint Venture ist ein auf die Herstellung von digitalen Lehrmitteln spezialisiertes Unternehmen mit den Standorten Chur und Wädenswil, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.

Für Susanne Lebrument, VR-Delegierte von Somedia, sei der Einstieg ins Geschäft mit digitalen Lernmedien ein konsequenter Schritt im Rahmen der Digitalisierungsstrategie: «Ein Medienhaus beschäftigt sich tagtäglich mit dem Sammeln, Auswählen, Bewerten und Kuratieren von Informationen. Dies trägt zur Aufklärung, Bildung und Demokratisierung unserer Gesellschaft bei. Der Einstieg ins Geschäft der digitalen Lernmedien für Somedia lag daher auf der Hand. Wir sind überzeugt, dass wir mit unserer Kompetenz einen weiteren wertvollen Beitrag für das lebenslange, individualisierte und digitale Lernen beitragen können».

Als Produzent von Lernmedien sowie Berater und Entwickler von Konzepten für digital unterstütztes Lernen, verfüge Learning Matters über jahrelange Erfahrung. Das Unternehmen arbeite für Kunden in den Branchen Finanzdienstleister, Detailhandel, Life Science, Beratung und Versicherungen. Organisationen der Öffentlichen Hand und das Gesundheitswesen sowie Verbände würden ebenfalls zu den Auftraggebern gehören. Die Learning-Matters-Gründer Cyrill Locher und Markus Münch sind an der neuen Firma substanziell beteiligt und werden Somedia Learning als Co-Geschäftsführer leiten und weiterentwickeln, wie es in der Mitteilung heisst. Ebenso würden die Mitarbeitenden und die Kundenbeziehungen in das neue Unternehmen eingebracht.

Für das Learning-Matters-Team würden sich durch den Zusammenschluss mit Somedia zahlreiche Synergien und Wachstumspotentiale ergeben – unter anderem in den Bereichen Video, Audio, Web-Technologie und personelle Ressourcen. Für die Kunden ändert sich laut Mitteilung nur wenig: Die bisherigen und laufenden Projekte werden vom Team in Wädenswil weiterbetreut. Am neuen Standort in Chur sollen in den nächsten Jahren zahlreiche neue Arbeitsplätze von Somedia Learning geschaffen werden. (pd/cbe)