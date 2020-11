Yova: Katinka Oppeck ist neu im Team

Katinka Oppeck ist neue Communication- und Content-Managerin beim Zürcher Impact-Investing-Fintech Yova. Die heute 33-Jährige war drei Jahre bei Vice in Zürich in verschiedenen Positionen tätig. Zuvor war sie Chefredaktorin beim Musikmagazin Rckstr. Ihre Schwerpunkte liegen laut einer Mitteilung auf der Entwicklung von digitalen Content-Formaten. «Unsere Community vergrössert sich nicht nur, sondern wächst auch immer intensiver zusammen. Insofern sind gerade die Social-Media-Kanäle mit hochwertigem zielgruppengerechtem Content von immenser Bedeutung», wird Tillmann Lang, Yova-Gründer und CEO, zitiert.

Ebenfalls neu ist Cristian von Angerer. Der 34-Jährige übernimmt die Position Head of Investing. «Um weiter in diesem Tempo wachsen zu können, haben wir zwei neue Schlüsselpositionen geschaffen», so Lang.

Yova-Kunden haben die Möglichkeit, ihr Portfolio nach ihren Werten selbst zusammenzustellen. Das Fintech investiert nur in Unternehmen, die zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen. (pd/cbe)