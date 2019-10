Grip: Knowledge Lab als Kunden gewonnen

Die Kommunikationsagentur Grip konnte mit Knowledge Lab einen weiteren Kunden aus dem Finanzdienstleistungsumfeld für sich gewinnen. Seit August verantwortet Grip die Markenentwicklung und -führung, ebenso wie das Public-Relations- und das Social-Media-Mandat des Unternehmens, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Wir freuen uns sehr über die umfassende Zusammenarbeit mit Knowledge Lab. Und es freut uns umso mehr, dass ein grosser Teil des Leistungsspektrums von Grip zum Tragen kommt. Wir sind stolz darauf, dass wir diese hochinnovative Unternehmung in die Zukunft begleiten dürfen», wird Thomas Biedermann, Managing Director von Grip, zitiert.

Knowledge Lab ist ein Beratungs-, Softwareentwicklungs- und Data-Science-Unternehmen für Finanzinstitute. Die im Jahr 2016 gegründete Knowledge Lab mit Sitz in Zürich betreut Kunden in der Schweiz und Europa. Ein interdisziplinäres Team von rund 20 Mitarbeitern mit langjähriger Erfahrung im Bereich der Kernbank-Implementierungen entwickelt gemeinsam mit seinen Kunden Lösungen an vorderster Front der Bankentransformation und erforscht ständig neue Ansätze und Ideen im eigenen Labor. (pd/cbe)