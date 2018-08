Migros-Genossenschafts-Bund: Lorenz Brügger wechselt ins Bergbahngeschäft

Seit April 2008 führte Lorenz Brügger die Direktion Migros-Medien mit 130 Mitarbeitenden. Ende Juni gab die Migros einen grösseren Umbau in der Konzernzentrale bekannt – dem fiel auch Brüggers Funktion zum Opfer: Der Verlag Migros-Medien ist neu mit dem Bereich Kommunikation vereinigt und Konzernleitungsmitglied Sarah Kreienbühl unterstellt (persoenlich.com berichtete).

Wie er gegenüber persoenlich.com bereits vor einem Monat ankündigte, hat Brügger nun einen anderen Posten innerhalb des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB) erhalten: der 50-Jährige ist per August neuer Geschäftsführer der Monte-Generoso-Bahn in Capolago, wie es in einer Mitteilung heisst. Sein Vorgänger, Francesco Isgrò, bleibt bis auf Weiteres im Unternehmen, heisst es weiter.

Gottlieb Duttweiler kaufte die Zahnredbahn oberhalb des Luganersees 1941; noch heute ist sie im Besitz des MGB und wird vom Kulturprozent gefördert.

Brügger begann seine Karriere im Tourismusbereich und verfügt neben diversen Aus- und Weiterbildungen über einen EMBA in General Management der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ). Er lebt mit seiner Familie im Tessin. (pd/maw)