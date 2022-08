Mediapulse: Markus Gubler wird Head of Data

Seit Anfang Juli ist Markus Gubler als Head of Data für den neu formierten Data-Bereich bei Mediapulse verantwortlich. Damit führt er den personell grössten Bereich des Unternehmens und übernimmt eine Schlüsselfunktion an vorderster Front, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Mit dem Antritt seiner neuen Position wird Gubler auch Teil der Geschäftsleitung und rapportiert direkt an die CEO Tanja Hackenbruch.

Interne Fertigungstiefe bei Mediapulse wird langfristig steigen

In seiner Funktion spielt er eine kritische Rolle beim Betrieb des hybriden TV-Messsystems (Hi-Res Daten) sowie bei weiteren datenbasierten Projekten. In Zukunft soll die interne Fertigungstiefe auch durch die Ansiedlung von Aufgaben im Data-Bereich vergrössert werden. «Nicht zuletzt unsere Eigenentwicklung der Hi-Res TV Datenplattform hat gezeigt, dass wir nicht nur Know-how im Data-Bereich benötigen, sondern auch selber produzieren müssen. Für diese Aufgaben ist Markus Gubler die ideale Besetzung und ich freue mich sehr, ihn in der GL zu wissen», wird Tanja Hackenbruch, CEO bei Mediapulse, in der Mitteilung zitiert.

Langjährige Erfahrung als Medienforscher

Markus Gubler studierte Psychologie und Informatik an der Universität Bern und verfügt über eine langjährige Erfahrung im Medienforschungsumfeld. So war er unter anderem für die SRG, SRF sowie Swissinfo tätig und bringt umfangreiche Projekt- und Teamleitungserfahrung im Marktforschungs- und Data-Management-Bereich mit. 2017 absolvierte er sein MAS in Data Science an der ZHAW. Bereits seit einigen Jahren hat sich Gubler innerhalb der Mediapulse an verschiedensten fachinhaltlichen Fronten bewährt und ist zum geschätzten Sparring-Partner der CEO und gesamten Geschäftsleitung geworden. (pd/mj)