In Flagranti Communication: Matthias Graf verstärkt das Team

In Flagranti Communication hat sein Team verstärkt. Matthias Graf arbeitet neu im Bereich Digital Marketing, heisst es in einer Mitteilung. Der 35-Jährige hat die HF Bern in Medienwirtschaft- und Management absolviert und war zuletzt Leiter des Online-Marketings der Bieler Agentur Business4you.

Seit Jahren würden Aufträge mit digitalem Schwerpunkt die Tätigkeit von In Flagranti Communication dominieren, heisst es in der Mitteilung weiter. Neu sei die Agentur von PostFinance mit der Marketingleitung für die Hypothekenvermittlungsplattform «Valuu» betraut worden. Dieses Mandat umfasse nicht nur die Leitung der Marketing-Massnahmen, sondern auch die Evaluation und teilweise Implementierung des AdTech-Stacks. (pd/wid)